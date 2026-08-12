Удары по НПЗ вынудили Россию искать бензин в Индии

Россия впервые начала получать бензин из Индии, хотя ранее сама была большим экспортером нефтепродуктов, сообщает Bloomberg. По данным Kpler, первая партия индийского топлива прибыла в Россию 5 августа, а новые поставки могут быть уже в пути.

Появление бензина из Индии особенно показательно из-за огромного расстояния между странами. Топливо отправляют по сложному маршруту с использованием судов, связанных с Россией, и перевалок в море у берегов Египта.

Источником топлива стала индийская компания Nayara Energy, которая находится под контролем российской нефтяной компании "Роснефть". Аналитик Kpler Сумит Ритолия отмечает, что появление индийских поставок демонстрирует серьезность дисбаланса на российском внутреннем рынке.

Импорт из Индии дополняет поставки из Беларуси и других соседних стран. В то же время Россия, которая традиционно экспортировала значительные объемы топлива, запретила экспорт бензина и дизеля, чтобы обеспечить собственный рынок.

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Причина проблемы – сокращение работы российских нефтеперерабатывающих заводов после серии украинских атак. По оценке EA Analytics, в июле объемы переработки российской нефти составили около 3,6 миллиона баррелей в сутки. Это примерно на треть меньше сезонной нормы.

Украина продолжила удары и в августе. На прошлой неделе были атакованы как минимум пять предприятий, а еще как минимум два объекта подверглись ударам на этой неделе.

Бензин преодолевает тысячи километров по сложному маршруту

Первую партию бензина объемом около 42 тысяч тонн загрузил танкер Cyclone в порту Вадинар на западном побережье Индии 18 июня. Затем топливо перегрузили на судно "Garnet" у египетского порта Думьят в Средиземном море.

После этого танкер отправился в Россию и прибыл туда в начале августа. Таким образом, бензин преодолел значительное расстояние и прошел через несколько этапов перевалки, прежде чем попасть на российский рынок.

Подобный маршрут могли использовать и для последующих партий. По данным Kpler, танкер Varg 6 июля загрузил в Индии почти 40 тысяч тонн бензина и, вероятно, осуществил перевалку в Думьяте в конце июля.

Еще одно судно – Photon – покинуло индийский порт 13 июля, после чего 28–29 июля перегрузило свой груз на российский танкер Talisman у берегов Египта.

Аналитики обращают внимание на использование ship-to-ship transfers, то есть перевалку груза непосредственно между судами. Такая схема позволяет менять маршрут и конечного перевозчика топлива, а также сокращать время доставки.

Большинство судов, задействованных в этих операциях, находятся в российском реестре. При этом на них наложены санкции Евросоюза, а "Garnet" и "Talisman" также находятся под санкциями США.

Поставки из Индии стали возможными на фоне проблем самой Nayara Energy. После введения санкций Евросоюза компания начала активно использовать так называемый "теневой флот" и морские перевалки для получения нефти и экспорта нефтепродуктов.

Теперь индийский производитель получил дополнительный рынок сбыта, а Россия – источник дефицитного бензина. Kpler считает, что перевалочный узел у Думьяти продолжает играть важную роль в перемещении индийского бензина в каналы импорта России.

Для Москвы такая схема является показателем масштабности проблемы: страна, которая до войны была одним из важных экспортеров топлива, теперь вынуждена доставлять бензин из Индии через Средиземное море, чтобы компенсировать падение собственной переработки.

Между тем после атаки дронов российский нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске приостановил работу на неопределенный срок. Стратегическое предприятие прекратило поставки топлива, что грозит серьезным кризисом для внутреннего рынка агрессора.