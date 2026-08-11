Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три независимых источника в отрасли.

Что известно о приостановке работы комплекса "ЗапСибНефтехим"?

Речь идет о крупнейшем в России заводе по производству сжиженного углеводородного газа, принадлежащем компании СИБУР. По данным собеседников агентства, предприятие получило серьезные повреждения после удара беспилотников в понедельник.

Один из источников уточнил, что остановка продлится до тех пор, "пока оцениваются масштабы повреждений и их последствия". В то же время губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил сам факт инцидента и заявил, что на промышленной площадке вспыхнул пожар после атаки дрона. Название пораженного объекта чиновник, как это часто бывает в российских официальных сообщениях, не озвучил.

Последствия удара быстро отразились и на рынке топлива. Уже во вторник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже не было предложено никаких объемов сжиженного газа для поставки с тобольского пункта налива.

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Ранее из этого пункта регулярно реализовывалось около 4000 метрических тонн технической смеси пропана и бутана в сутки. Поэтому остановка комплекса ударила не только по производству, но и по цепочкам поставок внутри страны.

Отраслевые эксперты отмечают, что "ЗапСибНефтехим" имеет критическое значение для российской экономики. По их данным, предприятие ежегодно производит около 6 миллионов метрических тонн сжиженного углеводородного газа, что составляет примерно 40% всего объема такого топлива в России.

Около половины этого газа, по словам участников рынка, далее используется в качестве сырья для нефтехимического производства на интегрированном комплексе СИБУР в том же Тобольске. Именно поэтому остановка объекта может иметь довольно длительный и болезненный эффект для внутреннего рынка агрессора.

Что было известно ранее?

Напомним, первые сообщения о масштабном пожаре в Тюменской области появились еще накануне 10 августа. Тогда в сети публиковали кадры густого дыма над объектом и писали, что дроны поразили газофракционирующую установку комплекса "ЗапСибНефтехим".

Отметим, что август стал катастрофическим месяцем для российской нефтеперерабатывающей отрасли из-за регулярных атак неизвестных беспилотников. В частности, 8 августа произошло масштабное возгорание на Сизранском НПЗ в Самарской области, который входит в структуру "Роснефти" и перерабатывает почти 8,9 миллиона тонн нефти в год.

Кроме того, остановился Саратовский НПЗ. Завод прекратил работу еще 2 августа после того, как атака дронов повредила единственную установку первичной переработки, что вынудило предприятие прекратить продажи топлива на бирже.

А 5 августа под ударом оказалась Уфа, где беспилотники пытались нанести удар по территории местного нефтеперерабатывающего завода компании "Башнефть".