Об этом пишут российские СМИ и Exilenova+.
Что горит в Тюменской области?
Объекты в Тюменской области России были успешно атакованы беспилотниками. После ударов в Тобольске фиксируется масштабный пожар.
В сети утверждают, что дроны попали по принадлежащему российской компании СИБУР нефтехимическому комплексу "ЗапСибНефтехим". В частности, сообщается о поражении газофракционирующей установки.
В сети публикуют яркие кадры местных, а над объектом поднимается дым.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Пылает атакованный объект возле Тюмени: смотрите видео
Последствия в российском Тобольске / Фото Exilenova+
Губернатор Тюменской области Александр Моор признал атаку и возгорание на одном из промышленных предприятий, которое произошло в результате падения нескольких беспилотников.
Напомним, в этот день Силы обороны Украины поразили ряд объектов врага для снижения военного потенциала России. В частности, подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода "Танеко" в Нижнекамске, Республика Татарстан.
Также защитники отработали по ремонтному подразделению, складу материально-технических средств и полевому артиллерийскому складу противника на ВОТ.