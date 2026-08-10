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Що горить у Тюменській області?

Безпілотники успішно атакували об'єкти у Тюменській області Росії. Після ударів у Тобольську фіксують масштабну пожежу.

У мережі стверджують, що дрони поцілили по нафтохімічному комплексу "ЗапСибНефтехим", що належить російській компанії СИБУР. Зокрема, повідомляється про ураження газофракціонуючої установки.

У мережі публікують яскраві кадри місцевих, а над об'єктом здіймається дим.

Палає атакований об'єкт біля Тюмені: дивіться відео

Наслідки у російському Тобольську / Фото Exilenova+

Губернатор Тюменської області Олександр Моор визнав атаку та займання на одному з промислових підприємств, що сталося внаслідок падіння кількох безпілотників.

Нагадаємо, цього дня Сили оборони України уразили низку об'єктів ворога задля зниження воєнного потенціалу Росії. Зокрема, підтверджено ураження нафтопереробного заводу "Танеко" у Нижньокамську, Республіка Татарстан.

Також оборонці відпрацювали по ремонтному підрозділу, складу матеріально-технічних засобів та польовому артилерійському складу противника на ТОТ.