Криза вже не тільки у Росії: дефіцит пального поширився на ще одну країну
Давній торгівельний партнер Росії наразі відчуває на собі наслідки дефіциту пального у сусідній країні. Річ у тім, що саме Кремль є основним постачальником бензину та дизельного пального для держав.
Що відбувається з пальним у Монголії
Річ у тім, що у Монголії спостерігаються довгі черги на автозаправних станціях по всій країні, про що пише Reuters.
Дефіцит бензину та дизельного пального поширився з Росії, де атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи та високий сезонний попит спричинили нестачу пального.
Я знаю про проблему в Росії. Однак ціна на пальне в Монголії зростає,
– сказав Reuters Болорчулуун Цендгомбо, директор департаменту політики та планування міністерства продовольства Монголії.
За його словами, ціни зросли майже до 1– 2 долари за літр порівняно з приблизно ціною 1 долар за літр навесні.
Слід відзначити, що щаборона Росії на експорт бензину та дизельного пального не поширюється на такі країни, як Монголія, з якими Москва має міжурядові угоди про постачання пального.
- За словами трейдерів, постачання російського дизельного пального до Монголії зросли на 7% – до 1,05 мільйона тонн у період із січня по липень.
- Експорт бензину зріс із 450 тисяч до 515 тисяч тонн, тоді як постачання авіаційного пального скоротилися на 40% – до 32 тисяч тонн.
Лише у липні експорт російського моторного пального до Монголії скоротився до 173 тисяч тонн зі 186 400 тонн у червні.
Нагадаємо, що від проблем у Росії страждає не тільки Монголія. Наприклад, в Узбекистані різко зросли ціни на бензин. Також паливна криза вплинула на Киргизстан.
У зв'язку з цим, країна заборонила експорт бензину, дизелю та нафти у липні.