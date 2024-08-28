Україна потребує додаткових бюджетних коштів

Рада з фінансової стабільності проаналізувала системні ризики фінансового сектору України. Внаслідок війни потреби державного бюджету зростають.

Ключовий виклик для фінансового сектору України

Згідно з оглядом, обсяги гривневих коштів клієнтів зростають у всіх категоріях банків, а кредитування бізнесу і населення активізується у зв'язку з позитивними економічними тенденціями.

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Втім, у Раді з фінансової стабільності (РФС) підкреслили, що війна продовжує залишатися головним викликом для стабільності фінансового сектора та економіки. Вона посилює проблеми, зокрема, у сфері фінансування та державного бюджету.

Натомість потреби державного бюджету в фінансуванні сектору безпеки і оборони зростають,

– йдеться в повідомленні.

Також під час засідання РФС було підтримано законопроєкт щодо створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків.

Зауважте! Згідно з Меморандумом, Національний банк України спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів повинні були підготувати початковий законопроєкт. Цей законопроєкт був узгоджений членами робочої групи та перевірений фахівцями Світового банку.

Згідно з проєктом, запровадять обов’язкове страхування для певних об'єктів та добровільне для тих, що не підлягають обов’язковому страхуванню. Розробкою стандартизованих страхових продуктів займеться Державна агенція зі страхування воєнних ризиків.