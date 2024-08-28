Ключевой вызов для финансового сектора Украины

Согласно обзору, объемы гривневых средств клиентов растут во всех категориях банков, а кредитование бизнеса и населения активизируется в связи с положительными экономическими тенденциями.

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Впрочем, в Совете по финансовой стабильности (РФС) подчеркнули, что война продолжает оставаться главным вызовом для стабильности финансового сектора и экономики. Она усиливает проблемы, в частности, в сфере финансирования и государственного бюджета.

Зато потребности государственного бюджета в финансировании сектора безопасности и обороны растут,

– говорится в сообщении.

Также во время заседания РФС был поддержан законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков.

Заметьте! Согласно Меморандуму, Национальный банк Украины совместно с Министерством экономики и Министерством финансов должны были подготовить начальный законопроект. Этот законопроект был согласован членами рабочей группы и проверен специалистами Всемирного банка.

Согласно проекту, введут обязательное страхование для определенных объектов и добровольное для тех, не подлежащих обязательному страхованию. Разработкой стандартизированных страховых продуктов займется Государственное агентство по страхованию военных рисков.