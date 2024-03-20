Долар знову росте: яким буде курс найближчим часом

Минулої доби ціни на долар в обмінниках Києва зросли на 27 копійок, а середня ціна за 1 долар становила 39,19 гривень. А 20 березня ціна знову зросла — тепер купити долар можна за 39,35 гривень, а продати — за 39,20 гривень.

Чому курс росте

Економіст Олег Пендзин пояснює, що на офіційний курс долара впливає зростання попиту на іноземну валюту. Проте він наголошує, що не бачить значних факторів, які могли б призвести до раптового підвищення курсу долара в Україні.

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! Курс долара в Україні регулює Нацбанк, а всі зростання чи зниження курсу іноземних валют відбуваються згідно з фінансовим коридором НБУ.

В цьому місяці у нас активно почалася виплата соціальних стандартів, також відбулася індексація пенсій, вже активно запрацював новий рівень мінімальної заробітної платні, що обʼєктивно привів до збільшення заробітних плат. Люди, отримуючи готівку, намагаються купувати валюту і так робити накопичення,

— пояснює економіст.

Що буде з курсом надалі

За словами Пендзина, на цьому тижні Україна має отримати 4,6 мільярда євро від західних партнерів, а в наступному місяці — ще 1,5 мільярда євро. Це свідчить про те, що валюти в Україні буде вдосталь, і курс долара навіть може трохи знизитися, тому не варто поспішати в обмінники й купувати долари за всі гроші.

Тобто валюта буде, а якщо буде валюта, то, я думаю, курс не буде далі зростати, а найближчим часом ми навіть побачимо укріплення гривні,

— додає експерт.

На його думку, накопичувати кошти нині краще не у валюті, а в банківських депозитах.

Сьогодні вигідніше зберігати гроші у гривні, вкладаючи у банківську структуру або в облігації внутрішньої державної позики. Особливо якщо врахувати, що під час війни всі 100% вкладень в банки гарантує держава. Тобто Фонд гарантування вкладів населення сьогодні гарантує не той мінімум 200 тисяч, який до цього був, а всі 100%. У разі банкрутства банку вам виплатять всі 100% вашого накопичення,

— наголошує Олег Пендзин.

Який нині курс валют

Курс валют у банках:

Станом на ранок 20 березня, за даними "Мінфіну":

Купівля готівкового долара в середньому становить 38,80 гривні (+10 копійок проти 19 березня), а продаж – 39,30 гривні (+10 копійок).

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,95 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку:

Купівля долара в середньому на рівні 39,20 гривні (+16 копійок), а продаж – 39,35 гривні (+19 копійок).

Євро купують за 42,75 гривні (+10 копійок), а продають за 42,92 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках: