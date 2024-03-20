Почему курс растет
Экономист Олег Пендзин объясняет, что на официальный курс доллара влияет рост спроса на иностранную валюту. Однако он отмечает, что не видит значительных факторов, которые могли бы привести к внезапному повышению курса доллара в Украине.
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В этом месяце у нас активно началась выплата социальных стандартов, также состоялась индексация пенсий, уже активно заработал новый уровень минимальной заработной платы, что объективно привел к увеличению заработных плат. Люди, получая наличные, пытаются покупать валюту и так делать накопления,
- объясняет экономист.
Что будет с курсом в дальнейшем
По словам Пендзина, на этой неделе Украина должна получить 4,6 миллиарда евро от западных партнеров, а в следующем месяце - еще 1,5 миллиарда евро. Это свидетельствует о том, что валюты в Украине будет достаточно, и курс доллара даже может немного снизиться, поэтому не стоит спешить в обменники и покупать доллары за все деньги.
То есть валюта будет, а если будет валюта, то, я думаю, курс не будет дальше расти, а в ближайшее время мы даже увидим укрепление гривны,
- добавляет эксперт.
По его мнению, накапливать средства сейчас лучше не в валюте, а в банковских депозитах.
Сегодня выгоднее хранить деньги в гривне, вкладывая в банковскую структуру или в облигации внутреннего государственного займа. Особенно если учесть, что во время войны все 100% вложений в банки гарантирует государство. То есть Фонд гарантирования вкладов населения сегодня гарантирует не тот минимум 200 тысяч, который до этого был, а все 100%. В случае банкротства банка вам выплатят все 100% вашего накопления,
- отмечает Олег Пендзин.
Какой сейчас курс валют
Курс валют в банках:
По состоянию на утро 20 марта, по данным "Минфина":
- Покупка наличного доллара в среднем составляет 38,80 гривны (+10 копеек против 19 марта), а продажа – 39,30 гривны (+10 копеек).
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке:
- Покупка доллара в среднем на уровне 39,20 гривны (+16 копеек), а продажа – 39,35 гривны (+19 копеек).
- Евро покупают за 42,75 гривны (+10 копеек), а продают за 42,92 гривны (+7 копеек).
Курс в обменниках:
- Покупка доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (-12 копеек), а продажа – 39,58 гривны (+21 копейка).
- Покупка евро колеблется на уровне: 42,68 гривны (+16 копеек), а продажа – 43,17 гривны (+27 копеек), по данным finance.ua.