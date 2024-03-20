Курс валют в банках
- По состоянию на утро 20 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны (+10 копеек против 19 марта), а продажа – 39,30 гривны (+10 копеек).
Читайте также Предложение готово: в ЕС знают, как использовать доходы от росактивов для Украины
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,20 гривны (+16 копеек), а продажа – 39,35 гривны (+19 копеек).
- Евро покупают по 42,75 гривны (+10 копеек), а продают за 42,92 гривны (+7 копеек).
Курс в обменниках
- Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (-12 копеек), а продажа – 39,58 гривны (+21 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,68 гривны (+16 копеек), а продажа – 43,17 гривны (+27 копеек).
Что будет с долларом на этой неделе
В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько отметила, что банки после роста курса на межбанке на прошлой неделе среагировали относительно повышения стоимости доллара при покупке по безналичным каналам.
- Стоимость наличного доллара даже росла до 39 гривен за доллар, хотя в среднем курс не превышал уровня 38,9 гривны за доллар.
Курсовые колебания существенного усиления спроса на валюту со стороны населения не вызвали. Этого не стоит ожидать и на этой неделе. В третью декаду месяца обычно спрос остается умеренным.
Как прогнозирует банкир, в течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 38,7 – 39,4 гривны за доллар.
Ключевым ориентиром для наличного рынка будут котировки на ВРУ. В этом же сегменте в последнее время наблюдается довольно существенная волатильность: рынок живо реагирует на изменения объемов спроса и предложения,
– добавляет Золотько.