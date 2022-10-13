Курс долара та євро розвернувся у бік зниження

Валюта на готівковому ринку за добу подешевшала. Найвигідніше здати долар та євро можна на чорному ринку, а купити – в обмінниках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 13 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,20 гривні за долар при купівлі (-27 копійок проти 12 жовтня). Тоді як продають її за 41 гривня за долар (-30 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 38,50 гривень (-20 копійок), а продають в середньому за 39,60 гривень за євро (-30 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,48 гривні (-24 копійки), а продають – за 40,83 гривні (-22 копійки), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають – за (-22 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,60 гривні (-15 копійок) та продаж – 39,02 гривні (-23 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,65 гривні (-16 копійок), а продаж – 40,90 гривні (-17 копійок).

(-16 копійок), а продаж – (-17 копійок). Євро продають по 39,70 гривні (-20 копійок), а купують за 39,05 гривні (-21 копійка.

Чого чекати від долара цього тижня

Минулого тижня курс долара перейшов позначку у 41 гривню за долар. Те, що курс не опустився нижче свідчить про те, що він повернувся до рівноважного значення, яке фіксувалося на ринку протягом другої половини серпня та на початку вересня, вважає банкірка Анна Золотько.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Поки зарано казати, наскільки сильним буде психологічний тиск на гривню, але схоже уникнути принаймні тимчасового послаблення гривні не вийде. Тож, на мою думку, цього тижня курс коливатиметься в межах коридору 41,4 – 42,6 гривні. Але вкотре наголошую на дуже високу залежність курсу на готівковому ринку від інформаційного фону.

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