Додаткова щомісячна тисяча до пенсії: хто буде отримувати з осені надбавку

Досягнення поважного віку відкриває для українців право на суттєве збільшення щомісячних виплат. Проте для отримання максимальної суми одного лише запису в паспорті буде недостатньо.

Кому призначать понад тисячу гривень до пенсії?

Окрім стандартної вікової компенсації, самотні пенсіонери старше 80 років можуть оформити спеціальну виплату на догляд у розмірі 1 038 гривень. Головна умова, щоб людина має проживати сама, не мати працездатних родичів та потребувати постійної сторонньої допомоги, про що нагадує Пенсійний фонд.

Як розраховують суму та з чого почати оформлення?

Розмір цієї фінансової підтримки чітко прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а держава компенсує рівно 40% від нього, що і формує підсумкову суму.

Щоб гроші почали надходити на картку, шлях слід починати не з Пенсійного фонду, а з кабінету сімейного лікаря. Саме він має видати направлення на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК), висновок якої стане головним доказом вашого права на виплату.

Важливо! З цим медичним документом, паспортом, ідентифікаційним кодом та заявою вже можна звертатися до сервісного центру ПФУ або подати заявку дистанційно через портал чи застосунок "Дія".

Які ще автоматичні бонуси передбачені після 80 років?

Навіть якщо стан здоров'я не потребує постійного стороннього догляду, держава гарантує базову вікову підтримку. Як вже повідомлялося раніше, після святкування 80-річчя пенсіонерам автоматично нараховують до 570 гривень щомісяця.

Важливий нюанс для родинного бюджету: ця вікова надбавка спрацює лише в тому випадку, якщо загальний розмір вашої пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Крім того, у перший місяць після дня народження суму розрахують пропорційно кількості днів, а вже з наступного місяця виплата надійде у повному обсязі.