Кому назначат более тысячи гривен к пенсии?

Помимо стандартной возрастной компенсации, одинокие пенсионеры старше 80 лет могут оформить специальную выплату на уход в размере 1 038 гривен. Главное условие – человек должен проживать один, не иметь трудоспособных родственников и нуждаться в постоянной посторонней помощи, о чем напоминает Пенсионный фонд.

Как рассчитывается сумма и с чего начать оформление?

Размер этой финансовой поддержки четко привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, а государство компенсирует ровно 40% от него, что и формирует итоговую сумму.

Чтобы деньги начали поступать на карту, процесс следует начинать не с Пенсионного фонда, а с кабинета семейного врача. Именно он должен выдать направление в врачебно-консультативную комиссию (ВКК), заключение которой станет главным доказательством вашего права на выплату.

Важно! С этим медицинским документом, паспортом, идентификационным кодом и заявлением уже можно обращаться в сервисный центр ПФУ или подать заявку удаленно через портал или приложение "Дія".

Что еще за автоматические бонусы предусмотрены после 80 лет?

Даже если состояние здоровья не требует постоянного постороннего ухода, государство гарантирует базовую возрастную поддержку. Как уже сообщалось ранее, после празднования 80-летия пенсионерам автоматически начисляют до 570 гривен ежемесячно.

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Важный нюанс для семейного бюджета: эта возрастная надбавка будет начисляться только в том случае, если общий размер вашей пенсии не превышает 10 340,35 гривен. Кроме того, в первый месяц после дня рождения сумма будет рассчитана пропорционально количеству дней, а уже со следующего месяца выплата поступит в полном объеме.