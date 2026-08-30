Кто может получить ежемесячную выплату в размере 1000 гривен

Пенсионный фонд Украины разъяснил условия назначения специальной ежемесячной денежной поддержки для граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Право на финансовую помощь имеют одинокие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждающиеся в постоянном уходе. Также выплаты предоставляются одиноким малообеспеченным людям, получающим пенсию по возрасту или по инвалидности, малообеспеченным лицам с инвалидностью I группы и ветеранам войны.

Как рассчитывается размер доплаты и где ее оформить

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, что в 2026 году составляет 2 595 гривен. Государство выплачивает 40 % от этой суммы, поэтому ежемесячная надбавка к пенсии составляет 1 038 гривен.

Подать заявление на назначение пособия можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в ЦПАУ. Также документы принимают дистанционно через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда, сервис "Дія" и по почте.

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Важно! Для оформления выплаты необходимо подготовить паспорт, идентификационный код, заявление, заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода и декларацию о доходах. При наличии также прилагается решение суда о признании лица недееспособным или назначении опекуна.

Что еще за пенсионные надбавки действуют в Украине

Помимо пособия на уход, украинские пенсионеры имеют право на другие виды социальных надбавок. В частности, пожилые люди со статусом "ребенок войны" могут рассчитывать на ежемесячную надбавку в размере почти 800 гривен.

Кроме того, пенсионеры, которые не менее шести месяцев проживают или работают в горных населенных пунктах, получают дополнительные 20% к основной пенсии. Как уже сообщалось на нашем сайте, такие выплаты позволяют существенно повысить ежемесячный доход пенсионеров в Карпатском регионе.