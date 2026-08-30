Додаткова тисяча до пенсії: як отримати щомісячний грошовий бонус

Для частини пенсіонерів законодавство передбачає додаткову фінансову допомогу, яка виплачується щомісяця. Пояснюємо, кому вона призначається та як її отримати.

Хто може отримати щомісячну виплату у 1000 гривень

Пенсійний фонд України роз'яснив умови призначення спеціальної щомісячної грошової підтримки для громадян, які потребують постійного стороннього догляду.

Право на фінансову допомогу мають одинокі пенсіонери, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійної опіки. Також виплати надають одиноким малозабезпеченим людям із пенсією за віком чи інвалідністю, малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи та ветеранам війни.

Як розраховують розмір доплати та де оформити

Розмір доплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що у 2026 році становить 2 595 гривень. Держава виплачує 40% від цієї суми, тому щомісячна надбавка до пенсії дорівнює 1 038 гривень.

Подати заяву на призначення допомоги можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України або в ЦНАПах. Також документи приймають дистанційно через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду, сервіс Дія та поштою.

Важливо! Для оформлення виплати необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, заяву, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді та декларацію про доходи. За наявності також додають рішення суду про визнання особи недієздатною чи призначення опікуна.

Які ще пенсійні надбавки діють в Україні

Окрім допомоги на догляд, українські пенсіонери мають право на інші види соціальних доплат. Зокрема, літні люди зі статусом дитина війни можуть розраховувати на щомісячну надбавку у розмірі майже 800 гривень.

Крім того, пенсіонери, які щонайменше шість місяців проживають або працюють у гірських населених пунктах, отримують додаткові 20% до основної пенсії. Як вже повідомлялося на нашому сайті, такі виплати дозволяють суттєво підвищити щомісячний дохід пенсіонерів у карпатському регіоні.