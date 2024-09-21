Як отримати надбавку до пенсії у жовтні

Надбавка до пенсії може бути призначена залежно від ряду чинників, зокрема, трудового стажу, особливих заслуг, умов праці або статусу пільговика.

Як отримати надбавку до пенсії

Для того, щоб отримати надбавку зазвичай необхідно звернутися до Пенсійного фонду, а також подати відповідні документи, що підтверджують право на збільшену виплату, повідомляють у ПФУ.

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Втім, є доплати, які встановлюються автоматично, без необхідності особистого звернення. Такою надбавкою є доплата за віком, де розмір додаткової виплати варіюється залежно від віку.

Наприклад, пенсіонери віком від 70 до 74 років включно отримують доплату у розмірі 300 гривень. Для інших категорій пенсіонерів передбачено такі суми:

особи віком від 75 до 79 років включно можуть отримати 456 гривень;

пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, мають право на доплату в розмірі 570 гривень.