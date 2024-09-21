Як отримати надбавку до пенсії

Для того, щоб отримати надбавку зазвичай необхідно звернутися до Пенсійного фонду, а також подати відповідні документи, що підтверджують право на збільшену виплату, повідомляють у ПФУ.

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Втім, є доплати, які встановлюються автоматично, без необхідності особистого звернення. Такою надбавкою є доплата за віком, де розмір додаткової виплати варіюється залежно від віку.

Наприклад, пенсіонери віком від 70 до 74 років включно отримують доплату у розмірі 300 гривень. Для інших категорій пенсіонерів передбачено такі суми:

особи віком від 75 до 79 років включно можуть отримати 456 гривень;

пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, мають право на доплату в розмірі 570 гривень.