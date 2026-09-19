Пенсіонерам після 65 додадуть грошей: хто вийде на вищу виплату

Вихід на заслужений відпочинок відкриває доступ до нових фінансових гарантій від держави. Проте для отримання максимальної вигоди важливо відповідати кільком суворим критеріям.

Кому саме перерахують виплати та які суми очікувати

Українські громадяни, які досягли 65-річного віку, мають право на спеціальні надбавки, якщо їхній базовий розмір виплат не дотягує до встановленого мінімуму. Ключовою вимогою для цього є наявність достатньої кількості страхового стажу, набутого за час трудової діяльності, про що нагадує Пенсійний фонд України.

Відповідно до законодавства, для цієї вікової категорії передбачений мінімальний розмір пенсії на рівні 40% від мінімальної зарплати. Оскільки з початку 2026 року мінімалка зросла, то й гарантована сума для непрацюючих пенсіонерів збільшилася до 4 213 гривень.

Які умови потрібно виконати для отримання грошей

Правом на такий перерахунок наділені виключно ті пенсіонери, які вже не працюють та не ведуть підприємницьку діяльність. Окрім досягнення 65 років, чоловікам необхідно мати від 35 років страхового стажу, а жінкам – від 30 років.

Здійснення перегляду виплат для працюючих пенсіонерів можливе тільки після звільнення з роботи,

– наголошують у відомстві.

Усі нарахування для тих, хто відповідає критеріям, відбуваються в автоматичному режимі, тому звертатися до державних установ особисто не потрібно.

Що відомо про інші вікові бонуси та передісторію виплат

Програма підтримки літніх людей в Україні має багаторівневу структуру.

Після досягнення 70 років пенсіонери починають щомісяця отримувати додатково до 300 гривень.

З настанням 75 років ця сума автоматично зростає до 456 гривень, а громадяни, які перетнули 80-річний рубіж, мають право на надбавку до 570 гривень.

Також українці можуть збільшити свої доходи завдяки понаднормовому стажу. За кожен додатковий відпрацьований рік понад норму пенсія збільшується на 1% від прожиткового мінімуму, що у 2026 році приносить майже 26 гривень доплати за кожен "зайвий" рік.