Кому именно будут перечислять выплаты и на какие суммы можно рассчитывать

Украинские граждане, достигшие 65-летнего возраста, имеют право на специальные надбавки, если их базовый размер выплат не дотягивает до установленного минимума. Ключевым требованием для этого является наличие достаточного страхового стажа, накопленного за время трудовой деятельности, о чем напоминает Пенсионный фонд Украины.

В соответствии с законодательством для этой возрастной категории предусмотрен минимальный размер пенсии на уровне 40% от минимальной зарплаты. Поскольку с начала 2026 года минимальная зарплата выросла, то и гарантированная сумма для неработающих пенсионеров увеличилась до 4 213 гривен.

Какие условия необходимо выполнить для получения денег

Правом на такой перерасчет обладают исключительно те пенсионеры, которые уже не работают и не ведут предпринимательскую деятельность. Помимо достижения 65 лет, мужчинам необходимо иметь от 35 лет страхового стажа, а женщинам – от 30 лет.

Пересмотр выплат для работающих пенсионеров возможен только после увольнения с работы,

– подчеркивают в ведомстве.

Все начисления для тех, кто соответствует критериям, происходят в автоматическом режиме, поэтому обращаться в государственные учреждения лично не нужно.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно о других возрастных бонусах и предыстории выплат

Программа поддержки пожилых людей в Украине имеет многоуровневую структуру.

По достижении 70 лет пенсионеры начинают ежемесячно получать дополнительно до 300 гривен.

С наступлением 75 лет эта сумма автоматически увеличивается до 456 гривен, а граждане, перешагнувшие 80-летний рубеж, имеют право на надбавку до 570 гривен.

Также украинцы могут увеличить свои доходы благодаря сверхнормативному стажу. За каждый дополнительный отработанный год сверх нормы пенсия увеличивается на 1% от прожиточного минимума, что в 2026 году приносит почти 26 гривен доплаты за каждый "лишний" год.