Кому именно и сколько доплатит государство после 70 лет?

Граждане, которым исполнилось 70 лет и более, имеют право на специальные доплаты, если их базовая пенсия не достигает установленных государством минимумов. Речь идет о суммах в 4 050 и 4 213 гривен, которые начисляются при наличии достаточного страхового стажа, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Если страхового стажа недостаточно, размер доплаты определяется пропорционально накопленному стажу. Дело в том, что согласно действующим правилам на 2026 год размер гарантированной выплаты четко привязан к возрастной категории и отработанным годам.

В частности, 80-летние пенсионеры со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин должны получать не менее 4 213 гривен.

Для лиц в возрасте от 70 до 80 лет, накопивших 30 лет стажа (женщины) или 35 лет (мужчины), минимальный размер пенсии установлен на уровне 4 050 гривен. Если же человеку еще нет 70 лет, но у него полный страховой стаж (30/35 лет), его выплата составит 3 725 гривен.

Важно, что все эти надбавки органы Пенсионного фонда начисляют абсолютно автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не нужно.

Что еще предусмотрено в системе в отношении возрастных компенсаций?

Помимо упомянутых доплат к минимуму, в Украине действует программа ежемесячных компенсационных выплат для долгожителей, чья общая пенсия не превышает 10 340 гривен. По достижении 70 лет пенсионеры начинают получать дополнительно до 300 гривен ежемесячно.

По достижении 75 лет эта сумма автоматически увеличивается до 456 гривен, а граждане, перешагнувшие 80-летний рубеж, имеют право на надбавку до 570 гривен. Эти деньги начисляются со дня рождения независимо от вида пенсии или факта трудоустройства.

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Что известно о других бонусах за стаж?

Напомним, ранее мы писали, что украинцы также могут увеличить свои доходы благодаря сверхнормативному стажу. За каждый дополнительный отработанный год сверх нормы (35 лет для мужчин и 30 для женщин) пенсия увеличивается на 1% от прожиточного минимума.

В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, соответственно, один "лишний" год приносит 25,95 гривен доплаты. Если же вы отработали на 30 лет больше установленной нормы, ваша ежемесячная надбавка составит почти 780 гривен, что станет ощутимым плюсом для семейного бюджета.