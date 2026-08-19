За дітей та онуків можна отримувати доплату до пенсії: кому платитимуть

У вересні окремі українські пенсіонери зможуть отримати додаткову надбавку до пенсії. Йдеться про щомісячну виплату, яку Пенсійний фонд призначає за утримання дітей або онуків за умови дотримання вимог законодавства.

Хто може отримати доплату до пенсії за дітей та онуків

Окремі українські пенсіонери мають право на щомісячну надбавку, якщо утримують неповнолітніх дітей або онуків. Виплата призначається лише непрацюючим пенсіонерам за умови, що на дитину не виплачують пенсію чи іншу державну соціальну допомогу.

Розмір надбавки становить 150 гривень на місяць за кожну дитину. Її виплачують додатково до пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років, нагадує Пенсійний фонд.

Як оформити надбавку

Для призначення доплати необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою. До неї потрібно додати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку;

свідоцтво про народження дитини або онука;

документи, що підтверджують перебування дитини на утриманні пенсіонера.

Після перевірки документів Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення надбавки.

Зверніть увагу! Також доплата не призначається, якщо дитина вже отримує пенсію або інший вид державної соціальної допомоги.

Коли доплату можуть припинити

Надбавку виплачують лише до досягнення дитиною 18 років і за умови, що пенсіонер не працює. Якщо людина офіційно працевлаштується або зареєструється як фізична особа-підприємець, право на доплату втрачається.

Крім того, Пенсійний фонд необхідно своєчасно повідомляти про будь-які обставини, які можуть вплинути на право на надбавку. Якщо цього не зробити, а виплати продовжуватимуть надходити без законних підстав, надміру отримані кошти доведеться повернути.

Також ми писали про те, що окрім надбавки за утримання дітей, окремі категорії пенсіонерів мають право на вікові доплати. Вони призначаються автоматично після досягнення 70, 75 та 80 років, якщо виконуються встановлені законом умови.