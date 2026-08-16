Хто не отримає вікову доплату

В Україні пенсіонери після досягнення 70, 75 та 80 років можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. Однак таке підвищення призначають не всім, нагадує Пенсійний фонд України.

Водночас право на неї мають лише ті пенсіонери, чия загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за цей розмір, вікова доплата не нараховується.

Розмір вікової надбавки становить:

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від 70 до 74 років – до 300 гривень;

від 75 до 79 років – до 456 гривень;

від 80 років – до 570 гривень.

Крім того, слово "до" означає, що пенсіонер не завжди отримує повну суму надбавки. Якщо після її нарахування загальний розмір пенсії перевищить встановлений ліміт, доплату зменшать до суми, якої бракує до граничного розміру.

Чому підвищення можуть не помітити

Іноді пенсіонери вважають, що вікову доплату їм не призначили, хоча фактично вона вже врахована у пенсії.

Таке можливо, якщо людина одночасно отримує доплату до мінімального розміру пенсії. У такому разі після нарахування вікової надбавки інша доплата може зменшитися на аналогічну суму, тому загальний розмір виплати практично не зміниться.

Перевірити, чи була нарахована компенсаційна виплата, можна у сервісному центрі Пенсійного фонду. Для цього потрібно отримати витяг із розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії та переглянути розділ "Рішення", де зазначається компенсаційна виплата.

Чи можна отримати доплату за минулий час

Якщо пенсіонер мав право на вікову доплату, але Пенсійний фонд не призначив її помилково, недоотримані кошти можна повернути.

Для цього необхідно звернутися до ПФУ із заявою про перевірку правильності нарахування пенсії. Якщо помилку допустив Пенсійний фонд, належні суми виплатять за минулий період без обмеження строком.

Також ми раніше писали, що окрім вікових надбавок, українські пенсіонери можуть отримувати й доплату за понаднормовий страховий стаж. Її розмір залежить від кількості років, відпрацьованих понад мінімальну норму, встановлену для виходу на пенсію.