Хто може отримати надбавку до пенсії у розмірі майже 1 300 гривень

Грошові виплати призначаються особам з-поміж військовослужбовців, крім військових строкової служби, про що зазначили у Пенсійному фонді України.

Непрацюючі пенсіонери, яким призначено пенсію по інвалідності або за вислугу років відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" мають право на отримання надбавки на непрацездатних членів сім’ї, які знаходяться на їх утриманні,

– йдеться на сайті ПФУ.

Надбавка нараховується на тих членів родини, які не отримують:

пенсії із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомогу на дітей одиноким матерям.

Надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2026 рік це 1 297,50 гривень.

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Перелік документів, які необхідні для призначення надбавки, є таким:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, які підтверджують родинні зв’язки з годувальником;

документи про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї:

відомості про проживання або інші документи;

рішення суду про встановлення факту перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні;

документи, які підтверджують, що особа не працює, не проходить службу.

Нагадаємо, що загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року становить 3 209 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, його встановили на рівні 2 595 гривень.

Які ще доплати можуть отримати пенсіонери

Нагадаємо, що надбавка до пенсії у розмірі 800 гривень передбачена літнім людям, яким вже виповнилось 80 років. Але особа також повинна проживати сама та потребувати постійної допомоги через стан свого здоров'я.