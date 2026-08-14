Хто може отримати надбавку до пенсії у розмірі майже 1 300 гривень
Грошові виплати призначаються особам з-поміж військовослужбовців, крім військових строкової служби, про що зазначили у Пенсійному фонді України.
Непрацюючі пенсіонери, яким призначено пенсію по інвалідності або за вислугу років відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" мають право на отримання надбавки на непрацездатних членів сім’ї, які знаходяться на їх утриманні,
– йдеться на сайті ПФУ.
Надбавка нараховується на тих членів родини, які не отримують:
- пенсії із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
- державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомогу на дітей одиноким матерям.
Надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2026 рік це 1 297,50 гривень.
Перелік документів, які необхідні для призначення надбавки, є таким:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документи, які підтверджують родинні зв’язки з годувальником;
- документи про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї:
- відомості про проживання або інші документи;
- рішення суду про встановлення факту перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні;
- документи, які підтверджують, що особа не працює, не проходить службу.
Нагадаємо, що загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року становить 3 209 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, його встановили на рівні 2 595 гривень.
Які ще доплати можуть отримати пенсіонери
Нагадаємо, що надбавка до пенсії у розмірі 800 гривень передбачена літнім людям, яким вже виповнилось 80 років. Але особа також повинна проживати сама та потребувати постійної допомоги через стан свого здоров'я.