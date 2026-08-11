Кому призначають доплату у 1038 гривень

Головна умова отримання щомісячної доплати – людина має проживати сама та потребувати постійної сторонньої допомоги через стан здоров'я. Крім того, вона не повинна мати працездатних осіб, які відповідно до закону зобов'язані забезпечувати їй утримання, нагадує Пенсійний фонд.

Саме тому після 80 років пенсія зростає не у всіх однаково. Для одних зміни обмежуються віковою надбавкою, а інші можуть оформити ще й окрему компенсаційну виплату на догляд.

Вирішальним документом є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Саме він підтверджує, що пенсіонер не може самостійно себе обслуговувати та потребує постійного стороннього догляду.

Чому сума становить саме 1 038 гривень

Розмір цієї виплати визначений законом і залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Доплата становить 40% цього показника.

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У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб дорівнює 2 595 гривень, тому щомісячна надбавка складає 1 038 гривень.

Як оформити виплату

Оформлення починається не в Пенсійному фонді, а у сімейного лікаря. Якщо медичний стан людини свідчить про потребу в постійному догляді, лікар направляє її на лікарсько-консультативну комісію.

Після отримання висновку ЛКК потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та подати документи, які підтверджують право на виплату. Лише після цього надбавку можуть призначити.

Які ще зміни чекають на пенсіонерів після 80 років

Окрім цієї виплати, після досягнення 80-річного віку Пенсійний фонд автоматично призначає вікову доплату, якщо пенсіонер відповідає встановленим законом критеріям.

Також окремі українці можуть отримувати надбавки за понаднормовий страховий стаж, особливі заслуги перед Україною та інші доплати, передбачені законодавством.