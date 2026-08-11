Як збільшити пенсію більш ніж на 500 гривень

Українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати понад 500 гривень доплати до пенсії. Однак є одна важлива деталь: таке підвищення не призначають автоматично всім. Воно залежить від того, чи має людина понаднормовий страховий стаж, пояснюють у Пенсійному фонді.

Право на таку надбавку виникає лише тоді, коли страховий стаж перевищує мінімальну норму, необхідну для виходу на пенсію. У 2026 році вона становить:

33 роки – для виходу на пенсію у 60 років;

23 роки – у 63 роки;

15 років – у 65 років.

Втім, тут є ще один нюанс. Для українців, яким пенсію призначили до жовтня 2011 року, діють інші правила. У такому разі понаднормовим вважається стаж понад 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Зауважте! Якщо ж пенсію оформили після цієї дати, доплату починають нараховувати лише за стаж понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

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Від чого залежить розмір доплати

За кожен повний рік понаднормового страхового стажу пенсіонеру нараховують доплату. Проте і тут діє обмеження. Вона не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, уточнюють у Пенсійному фонді.

У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень. Тому максимальна доплата за один додатковий рік стажу дорівнює 25,95 гривні.

Саме тому, щоб отримувати понад 500 гривень щомісяця, потрібно мати приблизно 20 років понаднормового страхового стажу. У такому випадку доплата становитиме 519 гривень.

Важливо! Для працюючих пенсіонерів також існує окремий нюанс. Якщо після призначення пенсії прожитковий мінімум збільшувався, перерахунок надбавки з урахуванням нового показника зазвичай проводять уже після звільнення з роботи.

Які ще доплати можуть збільшити пенсію?

Надбавка за понаднормовий страховий стаж це не єдина можливість збільшити пенсійну виплату. Законодавством також передбачені вікові доплати після 70, 75 і 80 років, надбавки за особливі заслуги перед Україною, а також окремі виплати для людей, які потребують постійного стороннього догляду.