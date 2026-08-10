Хто може отримувати 456 гривень до пенсії

Після досягнення 75 років частина українських пенсіонерів може щомісяця отримувати 456 гривень до пенсії. Цю доплату Пенсійний фонд призначає автоматично, тому окремо звертатися із заявою не потрібно.

Однак право на неї мають не всі пенсіонери. Вікова доплата в Україні встановлюється поетапно:

від 70 до 74 років – до 300 гривень;

від 75 до 79 років – до 456 гривень;

від 80 років – до 570 гривень.

Важливо розуміти, що після 75 років пенсіонеру не призначають нову виплату. Якщо він уже отримував 300 гривень після досягнення 70 років, розмір вікової доплати просто збільшується до 456 гривень. А після 80 років вона зростає до 570 гривень.

Зверніть увагу! Вікову доплату не нараховують з дня народження. Якщо пенсіонеру виповнилося 75 років посеред місяця, у перший місяць виплачують лише суму, пропорційну кількості днів після дня народження. Уже з наступного місяця, за наявності права, людина отримує повний розмір надбавки.

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Хто не отримає автоматичну доплату

Попри те що вікова надбавка нараховується без звернення до Пенсійного фонду, вона передбачена лише для пенсіонерів, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за цю суму, право на доплату не виникає.

Важливо! Також варто враховувати, що у законодавстві використовується формулювання "до 456 гривень" Якщо після нарахування доплати загальний розмір пенсії перевищить встановлену межу, її можуть виплатити не в повному розмірі.

До того ж, деякі пенсіонери після 75 років не помічають збільшення виплати, хоча вікову доплату їм уже призначили. Це може статися, якщо одночасно змінився інший елемент пенсії, наприклад доплата до мінімального розміру.

У такому разі структура виплати змінюється, але загальна сума може залишитися майже без змін.

Раніше ми розповідали, що після досягнення 65 років окремим українцям також можуть перерахувати пенсію. Право на таке підвищення залежить від наявності повного страхового стажу та інших умов, установлених законодавством.