Кто может получать 456 гривен в дополнение к пенсии

По достижении 75 лет часть украинских пенсионеров может ежемесячно получать 456 гривен к пенсии. Эту доплату Пенсионный фонд назначает автоматически, поэтому отдельно подавать заявление не нужно.

Однако право на нее имеют не все пенсионеры. Возрастная доплата в Украине устанавливается поэтапно:

от 70 до 74 лет – до 300 гривен;

от 75 до 79 лет – до 456 гривен;

от 80 лет – до 570 гривен.

Важно понимать, что после 75 лет пенсионеру не назначают новую выплату. Если он уже получал 300 гривен после достижения 70 лет, размер возрастной доплаты просто увеличивается до 456 гривен. А после 80 лет она возрастает до 570 гривен.

Обратите внимание! Возрастную доплату не начисляют со дня рождения. Если пенсионеру исполнилось 75 лет в середине месяца, в первый месяц выплачивают только сумму, пропорциональную количеству дней после дня рождения. Уже со следующего месяца, при наличии права, человек получает полный размер надбавки.

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Кто не получит автоматическую надбавку

Несмотря на то что возрастная надбавка начисляется без обращения в Пенсионный фонд, она предусмотрена только для пенсионеров, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривен. Если пенсия превышает эту сумму, право на доплату не возникает.

Важно! Также следует учитывать, что в законодательстве используется формулировка "до 456 гривен". Если после начисления доплаты общий размер пенсии превысит установленный предел, ее могут выплатить не в полном размере.

К тому же, некоторые пенсионеры после 75 лет не замечают увеличения выплаты, хотя им уже назначили возрастную доплату. Это может произойти, если одновременно изменился другой элемент пенсии, например доплата до минимального размера.

В таком случае структура выплаты меняется, но общая сумма может остаться практически без изменений.

Ранее мы рассказывали, что после достижения 65 лет отдельным украинцам также могут пересчитать пенсию. Право на такое повышение зависит от наличия полного страхового стажа и других условий, установленных законодательством.