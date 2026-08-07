Доплата в размере 320 гривен к пенсии: кто может ее получить

Не все пенсионеры знают, что наличие определенного удостоверения может дать право на ежемесячную доплату к пенсии. Речь идет о надбавке для Почетных доноров Украины, которая в 2026 году составляет 320 гривен.

Вопреки распространенному мнению, эту выплату не отменили полностью. Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, право на нее сохранили граждане, которые получили статус Почетного донора Украины или Почетного донора СССР до 25 января 2026 года.

Обратите внимание! Для тех, кто получил этот статус после 26 января 2026 года, ежемесячная надбавка законодательством уже не предусмотрена.

Размер выплаты составляет 10% прожиточного минимума на одного человека. Именно после его пересмотра в 2026 году сумма надбавки выросла до 320 гривен. Для сравнения: в 2025 году Почетные доноры получали 292 гривны ежемесячно.

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Какое удостоверение дает право на доплату

Право на надбавку имеют пенсионеры, получившие удостоверение "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР" до 25 января 2026 года.

Такой статус присваивается гражданам, которые безвозмездно сдали 40 максимально допустимых доз цельной крови или 60 максимально допустимых доз плазмы. Также его могут получить люди, которые совмещали донацию крови и ее компонентов в соответствии с требованиями законодательства.

Справочно! После присвоения статуса выдаются удостоверение и нагрудный знак, подтверждающие право на соответствующие льготы.

Как оформить ежемесячную надбавку

Чтобы получать доплату к пенсии, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату.

Для оформления понадобятся:

заявление о назначении надбавки;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

удостоверение "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Также мы ранее писали о том, что украинское законодательство предусматривает ряд надбавок к пенсиям в зависимости от возраста, статуса или особых заслуг. Одни надбавки назначаются автоматически, другие же – только после подачи заявления и документов,