Чому можуть відмовити у пенсії по інвалідності

Статус людини з інвалідністю сам по собі не гарантує призначення пенсії. У деяких випадках Пенсійний фонд може відмовити у виплатах, якщо заявник не виконав вимоги законодавства або подав неповний пакет документів.

Про це повідомляють на державному порталі Дія. При цьому, найпоширенішими причинами відмови є:

відсутність права на пенсію по інвалідності;

неповний пакет документів або помилки в них.

Якщо причину відмови можна усунути, людина має право повторно звернутися до Пенсійного фонду після виправлення недоліків.

Які документи потрібні для пенсії по інвалідності

Для оформлення пенсії по інвалідності необхідно подати до Пенсійного фонду заяву, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документи про страховий стаж, підтвердження місця проживання, а також документи, які підтверджують встановлення інвалідності.

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За потреби можуть знадобитися довідка про заробітну плату, документи про особливий статус та підтвердження, що особа не отримує пенсію від Росії. А от подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, поштою або онлайн через електронні сервіси ПФУ.

Важливо! Якщо документів бракує або в них виявлять помилки, Пенсійний фонд може відмовити у призначенні пенсії до їх усунення.

Що ще впливає на призначення пенсії

Право на пенсію по інвалідності залежить не лише від встановленої інвалідності, а й від страхового стажу. Залежно від віку, у якому людині встановили інвалідність, необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу.

Крім того, на розмір пенсії впливають група інвалідності, причина її встановлення та тривалість страхового стажу.

Важливо! Якщо звернутися до Пенсійного фонду протягом трьох місяців після встановлення інвалідності, пенсію призначать із дня встановлення інвалідності. Якщо ж заяву подати пізніше, виплати нарахують лише з дня звернення.

Хто може отримати пенсію без урахування страхового стажу

У деяких випадках страховий стаж не є обов'язковою умовою. Це стосується військовослужбовців, яким інвалідність встановили під час проходження служби або протягом трьох місяців після звільнення, якщо вона пов'язана з виконанням військового обов'язку.

Також ця норма поширюється на учасників Революції Гідності, які отримали інвалідність унаслідок подій Майдану.

Що ще варто знати про пенсію

Після відмови у призначенні пенсії людина не втрачає права звернутися повторно. Якщо усунути причини відмови, зібрати всі необхідні документи та підтвердити право на виплату, Пенсійний фонд повторно розгляне заяву.