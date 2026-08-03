Яка головна умова для виходу на пенсію чоловіка

Досягнення 60-річного віку ще не гарантує призначення пенсії. Однією з ключових умов для її оформлення залишається наявність необхідного страхового стажу.

Якщо його недостатньо, Пенсійний фонд не призначить виплати навіть після досягнення пенсійного віку, нагадують у ПФУ. Адже через нестачу страхового стажу частина чоловіків змушена відкладати вихід на заслужений відпочинок ще на кілька років.

Який страховий стаж потрібен чоловікам у 2026 році

Право на пенсію за віком залежить не лише від віку, а й від кількості років страхового стажу. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років чоловікові необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо цієї вимоги не виконано, оформити пенсію можна пізніше, наприклад у 63 роки за наявності щонайменше 23 років страхового стажу, а також у 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу.

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Тобто саме страховий стаж визначає, коли людина набуде права на пенсію за віком.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Якщо до необхідної кількості страхового стажу бракує кількох місяців або років, чоловік може продовжити офіційно працювати та накопичити необхідний період.

Після того як вимогу щодо стажу буде виконано, необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії. При цьому виплати нараховують із дня звернення, а не з дня досягнення пенсійного віку.

Окрім цього, законодавство дозволяє добровільно сплачувати страхові внески, щоб збільшити страховий стаж. Така можливість доступна за умови укладення відповідного договору з Пенсійним фондом.

Як підтверджується страховий стаж

Періоди роботи після 1 січня 2004 року враховують за даними Реєстру застрахованих осіб, куди надходить інформація про сплату єдиного соціального внеску.

Важливо! Якщо ж людина працювала до 2004 року, страховий стаж підтверджується трудовою книжкою або іншими документами, передбаченими законодавством.

Саме тому у Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь перевіряти інформацію про свій страховий стаж. Якщо окремі періоди роботи не внесені до реєстру або містять помилки, їх краще виправити ще до звернення за призначенням пенсії.

Від чого ще залежить розмір пенсії?

Під час розрахунку пенсії враховують не лише страховий стаж, а й заробітну плату, з якої сплачувалися страхові внески. Саме ці два показники визначають розмір майбутньої пенсійної виплати.