Які зміни із зарахуванням стажу запрацюють із 2 серпня

Відтепер Пенсійний фонд не вимагатиме від громадян документи, якщо необхідна інформація вже міститься у державних реєстрах. Це має скоротити час оформлення пенсії та зменшити кількість довідок, які потрібно збирати.

Крім того, зміняться правила зарахування страхового стажу. За певних умов до нього включатимуть окремі періоди роботи навіть тоді, коли роботодавець має борг зі сплати ЄСВ.

Важливо! Нововведення передбачені Законом №4851-IX “Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо підтвердження страхового стажу".

За яких умов стаж буде зараховано

Нові правила діятимуть лише за дотримання визначених вимог. Роботодавець повинен своєчасно подавати звітність про нараховану працівникові зарплату, а сума нарахованого ЄСВ має бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

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Важливо! У такому разі період роботи включать до страхового стажу, навіть якщо сам внесок фактично не був сплачений через заборгованість підприємства.

Водночас такі періоди не збільшать розмір майбутньої пенсії. Проте вони можуть допомогти виконати вимогу щодо мінімального страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію.

Кому це допоможе швидше вийти на пенсію

Насамперед нові правила будуть корисними українцям, яким не вистачає кількох місяців або років страхового стажу для призначення пенсії за віком. Якщо роботодавець подавав звітність, але не сплачував ЄСВ, відповідні періоди роботи можуть бути зараховані.

Наприклад, якщо у 2026 році людині виповнюється 60 років і їй бракує страхового стажу лише через борги роботодавця зі сплати ЄСВ, після набуття чинності нових правил цей період можуть врахувати. У такому разі людина отримає право оформити пенсію у 60 років, а не чекати до 63 років, коли вимоги до стажу є нижчими.

Коли можна оформити пенсію

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки достатньо 23 років стажу, а у 65 років лише 15 років.

У 2027 році вимоги зростуть: для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде вже 34 роки страхового стажу, а у 63 роки лише 24 роки. У 2028 році необхідний стаж збільшиться до 35 і 25 років відповідно. Водночас для призначення пенсії у 65 років, як і раніше, буде достатньо 15 років страхового стажу.

Раніше ми також писали, у яких випадках Пенсійний фонд може не зарахувати окремі періоди роботи до страхового стажу та як діяти в такій ситуації.