Що робити, якщо Пенсійний фонд припустився помилки?

Якщо пенсію не призначили або під час її оформлення виникла помилка, насамперед потрібно отримати письмове рішення Пенсійного фонду із зазначенням причин. У документі мають бути вказані періоди страхового стажу, які врахували, які не зарахували та з яких підстав, а також пояснення, чому пенсію не призначили або не виплачують.

Саме письмова відповідь допоможе зрозуміти, чи дійсно Пенсійний фонд припустився помилки та чи є підстави вимагати перегляду рішення, пише Мережа права.

Який план дій при призначенні пенсії?

Під час подання заяви на призначення пенсії працівник Пенсійного фонду повинен видати розписку-повідомлення. У ній зазначають перелік усіх прийнятих документів із назвами та реквізитами.

Перед тим як залишити відділення, уважно перевірте, чи внесено до розписки всі документи: трудові книжки, архівні та уточнювальні довідки, документи про заробітну плату, навчання та інші підтвердження страхового стажу.

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Важливо! Розписку потрібно зберігати. Якщо згодом у Пенсійному фонді заявлять, що певного документа немає у пенсійній справі, вона стане доказом того, що ви його дійсно подавали.

Особливо це стосується довідок про заробітну плату за періоди роботи до липня 2000 року. Саме такі документи найчастіше стають предметом спорів під час призначення або перерахунку пенсії.

Які документи краще перевірити ще до оформлення пенсії?

Щоб уникнути проблем під час призначення пенсії, документи варто перевірити заздалегідь. Звернутися до Пенсійного фонду для попередньої перевірки можна приблизно за місяць до виникнення права на пенсію.

Фахівці перевірять документи, що підтверджують страховий стаж, навчання та інші періоди, які можуть бути зараховані. Якщо виявляться неточності або не вистачатиме окремих довідок, їх можна буде виправити ще до подання заяви.

Попередня перевірка не гарантує, що всі питання буде вирішено одразу, однак значно зменшує ризик виникнення проблем під час призначення пенсії.

Куди звертатися по допомогу?

Після отримання письмового рішення Пенсійного фонду варто звернутися до системи безоплатної правничої допомоги або до юриста, який спеціалізується на пенсійних питаннях.

Фахівець перевірить правильність розрахунку страхового стажу, оцінить дії Пенсійного фонду та підкаже, чи є підстави вимагати перегляду рішення або звертатися до суду.

Раніше ми писали про те, що для призначення пенсії за віком потрібно виконати вимоги щодо страхового стажу. Однак навіть якщо людина впевнена, що має достатню кількість років, окремі періоди роботи можуть не врахувати через неточності в документах або помилки під час їх опрацювання