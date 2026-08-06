Кому можуть відмовити у призначенні пенсії

Найчастіше проблема нестачі страхового стажу виникає у людей, які тривалий час працювали неофіційно, мали великі перерви у трудовій діяльності, працювали за кордоном без сплати внесків до української системи соціального страхування або були зареєстровані як ФОП, але не сплачували єдиний соціальний внесок.

У Пенсійному фонді нагадують, що право на пенсію за віком визначається двома критеріями: віком людини та кількістю років страхового стажу. Наприклад, цьогоріч для призначення пенсії потрібно мати:

у 60 років не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки від 23 до 33 років страхового стажу;

у 65 років від 15 до 23 років страхового стажу.

Якщо людина не має необхідної кількості страхового стажу для свого віку, Пенсійний фонд не призначить їй пенсію. Водночас після досягнення старшого пенсійного віку вимоги до страхового стажу стають нижчими.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Найпростіший спосіб отримати необхідний страховий стаж – це продовжити офіційно працювати. Адже річ у тім, що кожен місяць, за який сплачуються страхові внески, буде зарахований до стажу.

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Також українці можуть добровільно сплачувати страхові внески, уклавши відповідний договір із Пенсійним фондом. Після того як людина набере необхідну кількість років страхового стажу, вона зможе повторно звернутися за призначенням пенсії.

Зверніть увагу! Пенсія призначається не автоматично після досягнення пенсійного віку. Для оформлення виплат необхідно подати відповідну заяву.

Як перевірити страховий стаж

Щоб уникнути відмови у призначенні пенсії, у Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь перевірити інформацію про страховий стаж. Періоди роботи після 1 січня 2004 року підтверджуються даними Реєстру застрахованих осіб. Якщо ж людина працювала до цієї дати, стаж підтверджується трудовою книжкою або іншими документами, передбаченими законодавством.

У разі виявлення помилок чи відсутності окремих відомостей їх радять виправити ще до подання заяви на призначення пенсії.