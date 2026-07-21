Яка буде пенсія, якщо 27 років стажу
Для того, аби вийти на пенсію у 60 років, наразі потрібно мати не менше 33 років страхового стажу, про що пишуть у Пенсійному фонді України.
- Щоб отримувати пенсійні виплати у 63 роки, слід мати не менше 23 років страхового стажу.
- А щоб стати пенсіонером у 65 років, потрібно щонайменше 15 років.
Тобто вийти на пенсію у 60 років, за наявності лише 27 років стажу, наразі неможливо. Однак на це є право у 63 роки.
Детальний розрахунок можна зробити на сайті Пенсійний калькулятор.
Наприклад, якщо людина отримує зарплату у розмірі 10 тисяч гривень, виходить на пенсію у 63 роки та має стаж 27 років, то її пенсія буде 2 958 гривень.
Фото Пенсійний калькулятор
Більший розмір зарплати дає змогу отримати більшу пенсію. Наприклад, оплата праці у 25 тисяч гривень на місяць "збільшує" пенсію до 7 395 гривень.
Слід додати, що вимоги до страхового стажу зростатимуть надалі. Наприклад, для виходу на пенсію у 60 років у 2027 році потрібно буде вже 34 роки стажу.
Що ще варто знати про страховий стаж
Нагадаємо, що 15 років стажу – це мінімальний поріг для виходу на пенсію. Якщо людина має менше, ніж 15 років стажу, то вона не може розраховувати на пенсійні виплати. Їй передбачена лише соціальна допомога від держави.