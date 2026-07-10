Кому не вигідно купувати стаж

Для того, аби стати пенсіонерам у 65, потрібно мати хоча б 15 років стажу, про що нагадали у Пенсійному фонді.

У зв'язку з цим, людині просто може не вистачати стажу для виходу на пенсію. Однак, рішення є – стаж можна просто докупити.

Як зазначали у Державній податковій службі, можна укласти договір щонайменше на рік. Тоді людина повинна буде сплачувати внески щомісяця.

У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 1 902,34 гривні на місяць.

Але не все так просто. Є випадки, коли людині буде не вигідно докупити стаж.

Річ у тім, що не лише стаж впливає на суму пенсії, а ще й сама зарплата, з якої внески сплачувались. Відповідно, купівля кількох років стажу потребуватиме витрат, а підвищення може виявитися незначним.

Також перед оплатою обов'язково слід перевірити дані про страховий стаж, щоб випадково не сплатити за періоди, які вже враховані.

Що ще слід знати про купівлю стажу

Пенсійний експерт Сергій Коробкін у коментарі для 24 Каналу зазначив, що купівля страхового стажу має бути добре зваженим рішенням. Часто українці платять за нього занадто дорого.

Якщо людина працює неофіційно, а до пенсійного віку ще далеко, то вона може платити внески до Пенсійного фонду самостійно. За цих обставин рік стажу коштуватиме близько 23 тисяч гривень.