Кому невыгодно приобретать стаж
Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, необходимо иметь как минимум 15 лет стажа, о чем напомнили в Пенсионном фонде.
В связи с этим у человека просто может не хватить стажа для выхода на пенсию. Однако решение есть – стаж можно просто докупить.
Как отмечали в Государственной налоговой службе, можно заключить договор как минимум на год. Тогда человек должен будет вносить взносы ежемесячно.
В 2026 году минимальный размер единого взноса составляет 1 902,34 гривны в месяц.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Но не все так просто. Бывают случаи, когда человеку будет невыгодно докупить стаж.
Дело в том, что не только стаж влияет на размер пенсии, но и сама зарплата, с которой уплачивались взносы. Соответственно, покупка нескольких лет стажа потребует затрат, а повышение может оказаться незначительным.
Также перед оплатой обязательно следует проверить данные о страховом стаже, чтобы случайно не заплатить за периоды, которые уже учтены.
Что еще нужно знать о покупке стажа
Пенсионный эксперт Сергей Коробкин в комментарии для 24 Канала отметил, что покупка страхового стажа должна быть хорошо взвешенным решением. Часто украинцы платят за него слишком дорого.
Если человек работает неофициально, а до пенсионного возраста еще далеко, то он может самостоятельно вносить взносы в Пенсионный фонд. В таких условиях год стажа обойдется примерно в 23 тысячи гривен.