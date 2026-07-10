Кому невыгодно приобретать стаж

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, необходимо иметь как минимум 15 лет стажа, о чем напомнили в Пенсионном фонде.

В связи с этим у человека просто может не хватить стажа для выхода на пенсию. Однако решение есть – стаж можно просто докупить.

Как отмечали в Государственной налоговой службе, можно заключить договор как минимум на год. Тогда человек должен будет вносить взносы ежемесячно.

В 2026 году минимальный размер единого взноса составляет 1 902,34 гривны в месяц.

Но не все так просто. Бывают случаи, когда человеку будет невыгодно докупить стаж.

Дело в том, что не только стаж влияет на размер пенсии, но и сама зарплата, с которой уплачивались взносы. Соответственно, покупка нескольких лет стажа потребует затрат, а повышение может оказаться незначительным.

Также перед оплатой обязательно следует проверить данные о страховом стаже, чтобы случайно не заплатить за периоды, которые уже учтены.

Что еще нужно знать о покупке стажа

Пенсионный эксперт Сергей Коробкин в комментарии для 24 Канала отметил, что покупка страхового стажа должна быть хорошо взвешенным решением. Часто украинцы платят за него слишком дорого.

Если человек работает неофициально, а до пенсионного возраста еще далеко, то он может самостоятельно вносить взносы в Пенсионный фонд. В таких условиях год стажа обойдется примерно в 23 тысячи гривен.