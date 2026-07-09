Кто может выйти на пенсию до 60 лет

Некоторые лица могут выйти на пенсию раньше, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Речь идет о назначении пенсии за выслугу лет. Она назначается отдельным категориям украинцев, занятых на тех видах работ, выполнение которых приводит к утрате профессиональной трудоспособности или пригодности.

Пенсия за выслугу лет после достижения возраста от 50 до 55 лет мужчинами и от 45 до 50 лет женщинами при наличии соответствующего общего стажа, в частности стажа работы по профессии или должности, назначается лицам следующих специальностей:

диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением;

инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводникам;

работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;

работникам, занятым на полевых и геологоразведочных работах;

механизаторам;

плавсоставу морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Также существуют профессии, в которых подобная пенсия назначается независимо от возраста:

артистам – при наличии стажа от 20 до 35 лет;

работникам авиации и летно-испытательного состава – при наличии выслуги у мужчин от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года, у женщин – от 20 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года и до 21 года 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года;

работникам сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии стажа работы от 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года и до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года;

спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Таким образом, выйти на пенсию до 60 лет – возможно. Она назначается со дня обращения при условии увольнения с работы или должности, дающей право на назначение пенсионных выплат.

Что еще следует знать о пенсиях

Есть еще некоторые украинцы, которые могут выйти на пенсию до 60 лет. Например, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.

Также получать пенсионные выплаты до 60 лет могут многодетные матери. Но при условии выполнения определенных требований, установленных действующим законодательством.