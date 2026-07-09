Кто может выйти на пенсию до 60 лет
Некоторые лица могут выйти на пенсию раньше, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.
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Речь идет о назначении пенсии за выслугу лет. Она назначается отдельным категориям украинцев, занятых на тех видах работ, выполнение которых приводит к утрате профессиональной трудоспособности или пригодности.
Пенсия за выслугу лет после достижения возраста от 50 до 55 лет мужчинами и от 45 до 50 лет женщинами при наличии соответствующего общего стажа, в частности стажа работы по профессии или должности, назначается лицам следующих специальностей:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением;
- инженерно-техническому составу гражданской авиации;
- бортпроводникам;
- работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;
- работникам, занятым на полевых и геологоразведочных работах;
- механизаторам;
- плавсоставу морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
Также существуют профессии, в которых подобная пенсия назначается независимо от возраста:
- артистам – при наличии стажа от 20 до 35 лет;
- работникам авиации и летно-испытательного состава – при наличии выслуги у мужчин от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года, у женщин – от 20 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года и до 21 года 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года;
- работникам сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии стажа работы от 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года и до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года;
- спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.
Таким образом, выйти на пенсию до 60 лет – возможно. Она назначается со дня обращения при условии увольнения с работы или должности, дающей право на назначение пенсионных выплат.
Что еще следует знать о пенсиях
Есть еще некоторые украинцы, которые могут выйти на пенсию до 60 лет. Например, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.
Также получать пенсионные выплаты до 60 лет могут многодетные матери. Но при условии выполнения определенных требований, установленных действующим законодательством.