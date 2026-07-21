Какой будет пенсия при 27 годах стажа

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в настоящее время необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, что сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Чтобы получать пенсионные выплаты в 63 года, необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа.

А чтобы стать пенсионером в 65 лет, требуется не менее 15 лет.

То есть выйти на пенсию в 60 лет, имея всего 27 лет стажа, в настоящее время невозможно. Однако право на это появляется в 63 года.

Подробный расчет можно сделать на сайте "Пенсионный калькулятор".

Например, если человек получает зарплату в размере 10 тысяч гривен, выходит на пенсию в 63 года и имеет стаж 27 лет, то его пенсия составит 2 958 гривен.

Фото "Пенсионный калькулятор"

Более высокий размер зарплаты позволяет получить более высокую пенсию. Например, заработная плата в размере 25 тысяч гривен в месяц "увеличивает" пенсию до 7 395 гривен.

Следует добавить, что требования к страховому стажу будут расти в дальнейшем. Например, для выхода на пенсию в 60 лет в 2027 году потребуется уже 34 года стажа.

Что еще стоит знать о страховом стаже

Напомним, что 15 лет стажа – это минимальный порог для выхода на пенсию. Если у человека менее 15 лет стажа, то он не может рассчитывать на пенсионные выплаты. Ему предусмотрена лишь социальная помощь от государства.