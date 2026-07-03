Яка буде пенсія, якщо страховий стаж 15 років

Детальніше про це розповіли у Пенсійному фонді України.

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З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію у 60 років (як чоловікам, так і жінкам) необхідно мати 33 роки стажу.

Для того, аби отримувати пенсію з 63 роки, слід мати стаж у розмірі 23 роки та більше.

Для виходу на відпочинок у 65 років – щонайменше 15 років стажу.

Тобто 15 років стажу це мінімальний поріг, коли людина може отримувати саме пенсію, а не соціальну допомогу.

Детальніше можна розрахувати за допомогою Пенсійного калькулятора.

Наприклад, якщо людина отримувала 20 тисяч гривень, то розмір пенсії становитиме 3 287 гривень.

Фото Пенсійний калькулятор. Розрахунок пенсії

Якщо більша зарплата, то збільшується й розмір пенсій. Наприклад, заробітна плата у розмірі 25 тисяч гривень дозволить отримати 4 108 гривень.

Фото Пенсійний калькулятор. Розрахунок пенсії

Тобто стаж у 15 років обмежує можливість вийти на пенсію раніше, ніж після 65-річчя. А розмір пенсії залежить напряму від розміру зарплати.

Що ще слід знати про пенсії

Нагадаємо, що навіть 40 років страхового стажу дає право вийти на пенсію не раніше 60 років. Але розмір пенсій все ще залишається невизначеним.

Найбільші пенсійні виплати (у середньому) наразі отримують мешканці Києва. Найнижчі ж – у мешканців Тернопільської області.