Мінімальна та максимальна пенсії у липні

Зокрема, й на суми пенсій, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Читайте також Виходити на пенсію стане ще важче: які зміни відбудуться до 2028 року

Загальний показник прожиткового мінімуму становить наразі 2 595 гривень для непрацездатних осіб. Саме ця цифра важлива для пенсіонерів.

Отже, 2 595 гривень – це мінімальна пенсія в Україні. Але її отримують не всі. Для того, аби отримати виплату, чоловік повинен мати 35 років страхового стажу, а жінка – 30 років.

А найбільша межа виплати – це десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто 25 950 гривень.

У зв'язку з тим, що прожитковий мінімум наразі не планують змінювати, розмір мінімальних та максимальних виплат залишиться фіксованим. Тобто пенсії у липні залишаться чинними.

Що ще варто знати про виплати

Нагадаємо, що найбільша середня пенсія наразі у мешканців Києва – 9 863,73 гривні. А найменше отримують у Тернопільської області – 5 612,46 гривні.

Для того, аби отримати максимальну пенсію, слід мати великий страховий стаж (щонайменше 35 років). Також важливим показником є розмір зарплати.