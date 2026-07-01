Де отримують найвищу та найнижчу пенсію
Детальну інформацію про це дізналось ЗМІ "РБК-Україна".
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Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії по Україні сягнув 7 236,49 гривні. Однак у різних областях цифри теж дещо різні.
Наприклад, найбільша середня пенсія зафіксована у жителів столиці. Кияни у середньому отримують 9 863,73 гривні.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Водночас найменша середня пенсія у жителів Тернопільської області. Там вона становить 5 612,46 гривні. Такі дані надав виданню Пенсійний фонд України.
Слід також зазначити, що цьогоріч середня пенсія в країні зросла. Це на 14% більше, ніж торік.
Таким чином, середня пенсійна виплата в Україні стає більшою. Але внаслідок зростання цін це зазвичай не відчувається.
Що ще варто знати про пенсії в Україні
Від 5 до 10 тисяч гривень пенсії отримує найбільша частка літніх людей – 36,5%. Це понад 3,6 мільйона людей.
Водночас кількість пенсіонерів в Україні постійно скорочується – приблизно на 170 тисяч осіб щороку. За чотири роки повномасштабного вторгнення кількість пенсіонерів у державі скоротилася на 740 тисяч.