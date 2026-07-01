Где выплачивают самую высокую и самую низкую пенсию

Подробную информацию об этом узнало СМИ "РБК-Украина".

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По состоянию на 1 апреля 2026 года средний размер пенсии по Украине достиг 7 236,49 гривны. Однако в разных областях цифры тоже несколько различаются.

Например, самая высокая средняя пенсия зафиксирована у жителей столицы. Киевляне в среднем получают 9 863,73 гривны.

В то же время самая низкая средняя пенсия у жителей Тернопольской области. Там она составляет 5 612,46 гривны. Такие данные предоставил изданию Пенсионный фонд Украины.

Следует также отметить, что в этом году средняя пенсия в стране выросла. Это на 14% больше, чем в прошлом году.

Таким образом, средняя пенсионная выплата в Украине увеличивается. Но из-за роста цен это, как правило, не ощущается.

Что еще стоит знать о пенсиях в Украине

От 5 до 10 тысяч гривен пенсии получает наибольшая доля пожилых людей – 36,5%. Это более 3,6 миллиона человек.

В то же время количество пенсионеров в Украине постоянно сокращается – примерно на 170 тысяч человек ежегодно. За четыре года полномасштабного вторжения количество пенсионеров в стране сократилось на 740 тысяч.