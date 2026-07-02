Минимальная и максимальная пенсии в июле

В частности, это касается и размеров пенсий, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Общий показатель прожиточного минимума составляет на данный момент 2 595 гривен для нетрудоспособных лиц. Именно эта цифра важна для пенсионеров.

Итак, 2 595 гривен – это минимальная пенсия в Украине. Но ее получают не все. Для того чтобы получить выплату, мужчина должен иметь 35 лет страхового стажа, а женщина – 30 лет.

А максимальный предел выплаты – это десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть 25 950 гривен.

В связи с тем, что прожиточный минимум пока не планируется менять, размер минимальных и максимальных выплат останется фиксированным. То есть пенсии в июле останутся в силе.

Что еще стоит знать о выплатах

Напомним, что самая высокая средняя пенсия сейчас у жителей Киева – 9 863,73 гривны. А меньше всего получают в Тернопольской области – 5 612,46 гривны.

Для того чтобы получить максимальную пенсию, необходимо иметь большой страховой стаж (не менее 35 лет). Также важным показателем является размер зарплаты.