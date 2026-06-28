Які умови для виходу на пенсію у 2026 році?

У 2026 році право на пенсію за віком залежить від тривалості страхового стажу. Як повідомили у Пенсійному фонді України, оформити виплати можна:

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у 60 років за наявності щонайменше 33 років страхового стажу;

у 63 роки за наявності не менше 23 років стажу;

у 65 років якщо людина має щонайменше 15 років страхового стажу.

І наявність 40 років страхового стажу дає право вийти на пенсію у 60 років, однак сама по собі не визначає розмір виплати.

Якою може бути пенсія, якщо є 40 років стажу?

Річ у тім, що Пенсійний фонд розраховує пенсію за формулою, яка враховує заробітну плату, з якої сплачувалися страхові внески, та коефіцієнт страхового стажу. Для людини, яка має 40 років страхового стажу, коефіцієнт становить 0,4.

Це означає, що за однакового стажу розмір пенсії може суттєво відрізнятися. Якщо протягом трудової діяльності людина отримувала високу офіційну зарплату, її пенсія буде більшою. Якщо ж заробіток був невисоким або частина доходів виплачувалася неофіційно, розмір пенсійної виплати також буде меншим.

Тому навіть за однакового стажу двоє людей можуть отримувати різні пенсії. Чим вищою була офіційна зарплата протягом трудової діяльності, тим більшою, як правило, буде і пенсійна виплата.

Які надбавки можуть отримувати пенсіонери?

Якщо страховий стаж перевищує встановлену законом норму у 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, то пенсіонеру призначають доплату за понаднормовий стаж. Вона становить 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за кожен повний рік понад норму.