Чи доплачує держава за стаж?

Роки страхового стажу понад встановлену норму можуть збільшити розмір пенсії. Однак розрахунок такої надбавки має свої особливості, а її сума не завжди є значною. Право на доплату та її розмір залежать від того, коли була призначена пенсія і скільки понаднормового стажу має людина, нагадує Пенсійний фонд.

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Умови призначення надбавки залежать від дати виходу на пенсію. Для громадян, яким пенсію призначили до жовтня 2011 року, доплата передбачена за кожен рік стажу понад 25 років для чоловіків та понад 20 років для жінок. Якщо ж пенсію було оформлено після жовтня 2011 року, то понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Усі роки, відпрацьовані понад ці показники, враховуються під час визначення розміру пенсійної надбавки.

Яку суму можуть додати до пенсії?

За кожен повний рік понаднормового стажу пенсія збільшується на 1%. Водночас законодавство встановлює обмеження: розмір такої доплати за один рік не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Через це навіть значна кількість додаткових років стажу не завжди призводить до суттєвого збільшення пенсії. Надбавка зростає поступово та залежить від кількості понаднормових років.

Чому працюючі пенсіонери можуть не бачити цієї доплати?

Після призначення пенсії багато українців продовжують працювати та накопичувати страховий стаж. Однак додаткові роки не завжди одразу відображаються у розмірі щомісячних виплат.

Під час роботи пенсіонера окремі підвищення та доплати застосовуються за спеціальними правилами. Тому надбавка за понаднормовий стаж може бути врахована Пенсійним фондом, але фактично не виплачуватися до проведення перерахунку. А от після звільнення відомство вже переглядає розмір пенсії з урахуванням усього набутого стажу.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію у 2026 році?

Страховий стаж впливає не лише на розмір майбутньої пенсії, а й на право вийти на заслужений відпочинок у визначеному віці. У 2026 році для призначення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо такого показника немає, право на пенсію виникне пізніше. Вийти на пенсію у 63 роки зможуть громадяни, які мають не менше 23 років страхового стажу.