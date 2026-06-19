Чи може людина з інвалідністю працювати та отримувати пенсію

На це питання відповіла адвокатка Марина Бекало на онлайн сервісі B2BCONSULT.

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Як зазначила експертка, законно отримувати пенсію, пільги та інші види допомог особі з інвалідністю – навіть попри офіційну роботу. Крім того, чинне законодавство покладає на роботодавців обов’язок щодо працевлаштування людей з інвалідністю.

Марина Бекало розповіла, що у Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" йдеться про те, що держава гарантує людям з інвалідністю рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства.

Зокрема, роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю – відповідно до нормативу та самостійно здійснюють працевлаштування таких працівників. З цією метою вони можуть звертатися із заявками про вакансії для людей з інвалідністю в районні центри зайнятості або підшукувати людей на вакансію своїми силами.

Це означає, що особи з інвалідністю мають право працювати та отримувати пенсію,

– наголосила Бекало.

Ба більше, чинним законодавством не передбачені обмеження (або заборони) щодо працевлаштування таких осіб у разі отримання ними пенсії за інвалідністю, та будь-які пільги тощо. Тобто вони у разі працевлаштування не позбавляються пенсії та пільг.

Що ще слід знати особам з інвалідністю

Пенсії по інвалідності у червні не зміняться. Виплати залишаться на рівні, який був встановлений весною.

Водночас Пенсійний фонд вводить нові форми для повідомлення про отримання або втрату спеціального статусу людей з інвалідністю. Документи можна подавати як офлайн, так й онлайн.