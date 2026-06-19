Может ли человек с инвалидностью работать и получать пенсию

На этот вопрос ответила адвокат Марина Бекало на онлайн-сервисе B2BCONSULT.

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Как отметила эксперт, человек с инвалидностью имеет право на получение пенсии, льгот и других видов помощи — даже несмотря на официальную работу. Кроме того, действующее законодательство возлагает на работодателей обязанность по трудоустройству людей с инвалидностью.

Марина Бекало рассказала, что в Законе Украины "Об основах социальной защищенности людей с инвалидностью в Украине" говорится о том, что государство гарантирует людям с инвалидностью равные со всеми другими гражданами возможности для участия в экономической, политической и социальной сферах жизни общества.

В частности, работодатели самостоятельно рассчитывают количество рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью — в соответствии с нормативом — и самостоятельно осуществляют трудоустройство таких работников. С этой целью они могут обращаться с заявками о вакансиях для людей с инвалидностью в районные центры занятости или самостоятельно подбирать кандидатов на вакансии.

Это означает, что люди с инвалидностью имеют право работать и получать пенсию,

– подчеркнула Бекало.

Более того, действующим законодательством не предусмотрены ограничения (или запреты) в отношении трудоустройства таких лиц в случае получения ими пенсии по инвалидности, а также любых льгот и т. п. То есть в случае трудоустройства они не лишаются пенсии и льгот.

Что ещё следует знать людям с инвалидностью

Пенсии по инвалидности в июне не изменятся. Выплаты останутся на уровне, установленном весной.

В то же время Пенсионный фонд вводит новые формы для уведомления о получении или утрате специального статуса людей с инвалидностью. Документы можно подавать как офлайн, так и онлайн.