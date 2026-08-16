Кто не получит возрастную доплату

В Украине пенсионеры по достижении 70, 75 и 80 лет могут получать ежемесячную компенсационную доплату к пенсии. Однако такое повышение назначают не всем, напоминает Пенсионный фонд Украины.

При этом право на нее имеют только те пенсионеры, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривен. Если пенсия превышает этот размер, возрастная доплата не начисляется.

Размер возрастной надбавки составляет:

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от 70 до 74 лет – до 300 гривен;

от 75 до 79 лет – до 456 гривен;

от 80 лет – до 570 гривен.

Кроме того, слово "до" означает, что пенсионер не всегда получает полную сумму надбавки. Если после ее начисления общий размер пенсии превысит установленный лимит, доплату уменьшат до суммы, которой не хватает до предельного размера.

Почему повышение могут не заметить

Иногда пенсионеры считают, что им не назначили возрастную доплату, хотя фактически она уже учтена в пенсии.

Такое возможно, если человек одновременно получает доплату до минимального размера пенсии. В таком случае после начисления возрастной надбавки другая доплата может уменьшиться на аналогичную сумму, поэтому общий размер выплаты практически не изменится.

Проверить, была ли начислена компенсационная выплата, можно в сервисном центре Пенсионного фонда. Для этого необходимо получить выписку из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии и ознакомиться с разделом "Решение", где указывается компенсационная выплата.

Можно ли получить доплату за прошедший период

Если пенсионер имел право на возрастную доплату, но Пенсионный фонд по ошибке не назначил ее, недополученные средства можно вернуть.

Для этого необходимо обратиться в ПФУ с заявлением о проверке правильности начисления пенсии. Если ошибку допустил Пенсионный фонд, причитающиеся суммы будут выплачены за прошедший период без ограничения сроком.

Также мы ранее писали, что помимо возрастных надбавок украинские пенсионеры могут получать и доплату за сверхнормативный страховой стаж. Ее размер зависит от количества лет, отработанных сверх минимальной нормы, установленной для выхода на пенсию.