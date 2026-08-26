Партнери виділяють мільйони доларів: куди спрямують грошову допомогу

Міжнародні партнери підтвердили виділення коштів Україні. Гроші спрямують на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах.

Яку допомогу отримала Україна

Союзники виділяють близько 10,5 мільйона доларів для Києва, про що повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Водночас зі Світовим банком фіналізуємо можливість залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення цієї підтримки.

Кошти дозволять виробникам:

отримати необхідне обладнання;

частково розв'язати проблему зберігання врожаю, зокрема через ускладнення з його експортом.

Дякую міжнародним партнерам за підтримку українського агросектору та спільну роботу задля глобальної продовольчої безпеки,

– написав Корецький.

Наголошується, що уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, аби збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрат через терор росіян у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, що на тлі чинних подій дорожчає пшениця. Світові ціни наблизилися до найвищого рівня за майже останні три роки

Експерт Сергій Фурса пояснив, що події матимуть вплив на українську економіку. Не тільки для аграріїв, але й для галузі металургів.