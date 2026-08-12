Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, блокада українських портів – неприємний удар для української економіки. Від цього серйозно страждає експорт.

Як зняти морську блокаду?

За словами Фурси, в Росії теж є проблеми з вивезенням того ж зерна. Відповідно на світовий ринок не потрапляє певна кількість аграрної продукції. Це неминуче вплине на світові ціни. На все це накладаються несприятливі кліматичні умови, що впливають на врожай в регіонах, які близькі до океану.

Ціни вже вийшли на рекордний рівень за останні роки та будуть зростати. Тому є сподівання, що питання з блокадою українських портів вдасться вирішити за допомогою Туреччини та інших країн.

У Туреччини та інших країн світу, зокрема й тих, які входять в орбіту клієнтів Росії, буде велике бажання, щоб ця блокада не продовжувалася. У нас вона також впливає не лише на аграріїв, але й на металургів. Вони постійно виробляють продукцію і мають її експортувати. А коли порти закрилися, то це прям сильно на них впливає,

– підкреслив Фурса.

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